De Duitse herverzekeraar Munich Re houdt vast aan zijn winstdoelstelling voor 2021, ondanks de zware vernielingen door de overstromingen van vorige maand in Europa. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Munich Re boekte in het tweede kwartaal van dit jaar een geconsolideerde winst van 1,11 miljard euro, 91 procent meer dan de 579 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar.

De winst per aandeel kwam uit op 7,89 euro, waar dat een jaar eerder nog 4,14 euro was.

De zware vernielingen ten gevolge van de overstromingen in juli in onder andere België, Duitsland en Nederland zullen een impact hebben op de herverzekeraar, maar de precieze omvang daarvan is nog niet duidelijk, gaf het bestuur van de herverzekeraar dinsdag aan. Er zou sprake zijn van meerdere honderden miljoenen euro. Topman Joachim Wenning houdt alleszins vast aan de eerdere winstverwachting van 2,8 miljard euro voor dit jaar.

Voorts blijft ook de coronacrisis wegen op de resultaten. Zo waren verliezen ten gevolge van covid-19 in het tweede kwartaal goed voor 241 miljoen euro, waar dat in dezelfde periode vorig jaar nog 700 miljoen euro was. Munich Re gaat nu uit van coronagerelateerde kosten ten belope van 400 miljoen euro in 2021, dubbel zo veel als eerder gedacht.

