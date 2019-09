Met de overname van een sectorgenoot uit Dottenijs heeft het Antwerpse Motrac Handling & Cleaning een uitvalsbasis voor de klanten in Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen. Topman Filip Van Kelecom zoekt nog lokale kansen om de groeiende heftruckmarkt vlotter te bedienen.

De verkoop van heftrucks en magazijntoestellen is een goede graadmeter voor de Belgische economie. De machines worden zowel ingezet in industriële toepassingen als in de logistiek, de distributie en de retail. Volgens de cijfers van Sigma, de federatie van de invoerders van heftrucks en ander rollend materieel, groeide de omzet in 2018 naar een record van 657,5 miljoen euro, bijna 8 procent meer dan in 2017. Als we de omzet vergelijken met het crisisjaar 2009, dan zien we in negen jaar bijna een verdubbeling. "De markt verschuift van zware, duurdere machines naar kleinere, goedkopere toestellen", stelt Filip Van Kelecom (52), de CEO van Motrac Handling & Cleaning, de exclusieve invoerder en verdeler van Linde-vorkheftrucks en van Tennant-vloerreinigingsmachines in België.

...