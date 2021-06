ByteDance, het Chinese bedrijf achter de populaire video-app TikTok, heeft zijn omzet vorig jaar meer dan verdubbeld. In totaal kwam er 34,4 miljard dollar aan inkomsten binnen bij het techbedrijf, meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van een interne memo van het bedrijf.

Naast TikTok is ByteDance ook actief met de Chinese tegenhanger Douyin. De apps zijn vooral populair onder jongeren, die er grappige en aanstekelijke muziekvideo's van hooguit een minuut mee maken. Daarnaast heeft ByteDance een veelgebruikte app voor nieuws. Het bedrijf schat dat zowat 1,9 miljard mensen maandelijks een van zijn apps gebruiken.

Op de fiks hogere omzet leed ByteDance wel verlies. Het operationele resultaat, waar bijvoorbeeld geen rentebetalingen of eenmalige kosten of baten worden meegerekend, was volgens The Wall Street Journal 2,1 miljard dollar negatief. Een jaar eerder rapporteerde ByteDance nog een operationele winst van 684 miljoen euro.

Omstreden

ByteDance en TikTok zijn niet onomstreden. Zo zijn er zorgen over de omgang met privacygevoelige gegevens van vooral jonge gebruikers van de apps. Onder de voormalige Amerikaanse president Donald Trump dreigden de Verenigde Staten zelfs met een verbod op TikTok, maar rechters hielden dat tegen. De regering-Trump beweerde dat zeer persoonlijke gegevens van Amerikanen via ByteDance bij de Chinese overheid terecht kunnen komen. De huidige president Joe Biden schrapte een reeks maatregelen die tegen TikTok waren gericht.

