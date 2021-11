IAG, het Brits-Spaanse moederbedrijf van luchtvaartmaatschappijen British Airlines en Iberia, heeft vrijdag bekendgemaakt dat het een operationeel verlies van 485 miljoen euro heeft geleden in het derde kwartaal. Het bedrijf voelt nog steeds de impact van de coronacrisis en stevent af op een jaarverlies van 3 miljard euro. Toch hoopt IAG volgend jaar opnieuw winst te boeken.

IAG heeft in het derde kwartaal aan 43,3 procent van zijn capaciteit van voor de pandemie kunnen vliegen. Voor het huidige kwartaal schat het bedrijf dat dit cijfer zal oplopen tot 60 procent. Het totaalverlies voor dit jaar zou ongeveer neerkomen op 3 miljard euro.

De beperkende coronamaatregelen wegen zwaar op het bedrijf. Dochteronderneming British Airways schrapte vorig jaar 10.000 banen, een kwart van het personeelsbestand. Andere luchtvaartconcerns zoals Air France-KLM en Lufthansa scoren - met een kleine winst- toch nog beter dan IAG. IAG kampte vooral met ingewikkelde en dure coronatestregels waardoor Britten ontmoedigd werden in de zomer te reizen.

Volgend jaar wil het bedrijf opnieuw winst maken. 'We blijven uitkijken naar de piekmomenten in de boekingen nadat de reisbeperkingen worden opgeheven.' Vanaf maandag gaan de Verenigde Staten weer open voor Britse en andere buitenlandse reizigers. De routes over de Atlantische Oceaan zijn voor IAG uiterst lucratief. 'Dit is een sleutelmoment voor onze sector', zegt Gallego.

