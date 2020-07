Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna wil het kandidaat-vaccin duur verkopen, meldt The Financial Times op basis van bronnen.

Volgens de anonieme bronnen bij de Britse krant FT is biotechbedrijf Moderna van plan om overheden 50 tot 60 dollar (omgerekend 40 tot 50 euro) aan te rekenen per behandeling als het vaccin op de markt gelanceerd wordt. Dat is op zijn minst 11 dollar meer dan wat Pfizer of BioNTech van plan is te vragen, zo blijkt.

Moderna richt zich naar verluidt op de Verenigde Staten en andere welvarende landen die financieel in staat zijn een dergelijk hoog bedrag neer te tellen voor een vaccin tegen het coronavirus. Een woordvoerder bevestigt dat het bedrijf geprekken heeft gevoerd met de overheden over de mogelijke levering van het vaccin, maar geeft geen details over de prijs 'aangezien het om vertrouwelijke gesprekken gaat'. De uiteindelijke prijs voor het coronavaccin van Moderna moet nog worden bepaald, meldt een bron aan het persagentschap Reuters.

Finale testfase

Dinsdag raakte bekend dat Moderna gestart is met de finale fase van de klinische tests voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus.

Na die finale fase waaraan 30.000 mensen deelnemen, kunnen de regulatoren in principe beslissen om het vaccin al dan niet beschikbaar te stellen op de markt.

De fase 3-tests worden gehouden in samenwerking met het Amerikaanse Instituut voor Infectieziekten, waarvan topexpert Anthony Fauci voorzitter is. In een verklaring zei Fauci dat uit het vroege stadium van de klinische tests blijkt dat het vaccin 'veilig' is, wat verdere stappen volgens hem rechtvaardigt.

Het vaccin van Moderna is in de VS het eerste vaccin in ontwikkeling dat fase 3 bereikt. Eerder zei Fauci al dat hij verwacht dat er begin volgend jaar in de VS een vaccin beschikbaar zal zijn.

De volledige uitrol kan vervolgens wel makkelijk verschillende maanden in beslag nemen, voegde hij er aan toe. Hoewel er geen enkele garantie is dat het vaccin effectief zal worden geproduceerd, blijft Fauci naar eigen zeggen 'voorzichtig optimistisch'.

