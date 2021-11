Moderna gaat een boostervaccin ontwikkelen dat specifiek gericht is op de omikronvariant van het coronavirus. Dat maakte het Amerikaanse biotechbedrijf vrijdag bekend.

De nieuwe variant van het coronavirus werd eerst vastgesteld in Zuid-Afrika. Omikron is mogelijk zeer besmettelijk een telt een groot aantal mutaties. Buiten zuidelijk Afrika is de variant onder meer vastgesteld in Israël en Hongkong. Ook België meldde al een eerste gekend geval.

Het Duitse biotechbedrijf BioNTech, dat samen met de Amerikaanse farmareus Pfizer een coronavaccin ontwikkelde, zegt dat het de omikronvariant momenteel bestudeert. Het verwacht 'ten laatste over twee weken' de eerste studieresultaten, die zouden moeten uitwijzen of de huidige vaccins voldoende bescherming bieden.

