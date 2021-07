De Amerikaanse vaccinproducent Moderna gebruikt fiscale achterpoortjes om zo veel mogelijk te verdienen aan zijn coronavaccins.

Dat schrijft De Tijd op basis van onderzoek van de Nederlandse Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).

Zo richtte Moderna in Zwitserland het dochterbedrijf Moderna Switzerland GMBH op waar de vennootschapsbelasting hoogstens op 13 procent ligt. In de Verenigde Staten heeft de vaccinproducent zijn patenten ondergebracht in Delaware, waar geen belastingen op de royalty's moeten worden betaald.

Moderna ontwikkelde zijn coronavaccins met veel overheidssteun, waarna het zijn winsten naar belastingparadijzen versluisde. Volgens professor fiscaal recht Michel Maus is de handelwijze op zich niet vreemd: 'Vanuit een moreel standpunt is dat niet oké. Maar bedrijven blijven bedrijven: als de achterdeur openstaat, nemen ze die.'

Moderna weigerde alle commentaar.

