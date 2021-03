De modeketen Pimkie, met 24 winkels en 136 werknemers, is failliet verklaard. Dat kondigen de vakbond ACV Puls en ACLVB aan.

Het faillissement werd dinsdag uitgesproken door de rechtbank van Doornik. Pimkie heeft in Vlaanderen winkels in Brugge, De Panne, Hasselt, Ieper, Leuven, Lommel, Sint-Niklaas en Wijnegem, aldus de vakbond.

'De aankondiging sloeg bij de werknemers in als een bom. Er werden nooit signalen gegeven in het sociaal overleg dat een faillissement nakend was', zegt ACV Puls. Volgens de vakbond verwijst de directie naar een dalende omzet en de impact van de coronapandemie.

ACV Puls heeft het nog over een 'zure nasmaak'. Pimkie zit in een groep bedrijven van de Franse familie Mulliez (met onder andere Auchan, Decathlon en Krëfel), klinkt het, maar 'de lonen voor maart zijn niet betaald en de opzegvergoedingen worden afgewenteld op het fonds voor sluitingen'.

Werknemers zullen zaterdag actievoeren aan de Pimkie-winkel in de Brusselse Nieuwstraat, waar ze om 14.00 uur symbolisch de vragen zullen neerleggen die ze zich stellen bij het plotse faillissement.

