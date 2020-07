De modegroep FNG, moedermaatschappij van onder meer Brantano, heeft voor FNG International Holding nv en voor de meerderheid van haar operationele dochtervennootschappen het faillissement aangevraagd. Dat maakt het bedrijf donderdag bekend in een persbericht.

De vakbonden kregen het nieuws te horen op een bijzondere ondernemingsraad. Voor een aantal Nederlandse vennootschappen werd beslist 'surséance' of uitstel van betaling aan te vragen. De moedervennootschap FNG nv en de Zweedse activiteiten zijn niet bij de insolventieprocedure betrokken, luidt het.

'De FNG-groep drukt hierbij de hoop uit dat deze onvermijdelijke stap niet het einde betekent voor de volledige activiteiten van de groep', klinkt het in het persbericht. Bij de groep werken in totaal meer dan 1.000 mensen, het is niet duidelijk hoeveel getroffen zijn door de faillissementsaanvraag.

Volgens het bedrijf werden de voorbije maanden 'alle mogelijke alternatieven onderzocht die toelieten de FNG-groep te redden (...) maar de banken hebben sommige uitstaande kredieten opgeëist en de bankrekeningen geblokkeerd. Verscheidene vennootschappen beschikken hierdoor niet langer over de vereiste middelen om te betalen en hun activiteiten verder te zetten', klinkt het.

Woensdagmorgen braken in een aantal winkels van schoenenketen Brantano spontane stakingsacties uit van het personeel na geruchten over een mogelijk faillissement..Een woordvoerder van de directie gaf later op de dag toe dat een faillissement tot de mogelijkheden behoorde, maar dat er ook 'gewerkt werd in de richting van de andere scenario's'.

