MobilityPlus maakt de laadpalen voor elektrische wagens slimmer. Jean-François Cheyns richtte zijn bedrijf op in 2016 en haalde in een eerste kapitaalronde 1 miljoen euro op bij Concentra en de businessangels Luc Opdebeeck, Fritz Mertens en Robert Decant.

Waarom hebt u MobilityPlus opgericht?

"In mijn vorige bedrijf legde ik me toe op de verbetering van de elektriciteitsinfrastructuur van particulieren", zegt Jean-François Cheyns, de oprichter van MobilityPlus. "Ik installeerde de laadpalen zelf, dat was toen nog enorm zoeken. Voor bedrijven die hun wagenpark willen vergroenen, was er nog geen goed systeem om laadpalen te beheren. Tegelijk kriebelde het om minder onder de kerktoren te ondernemen. Daardoor heb ik in 2016 MobilityPlus opgericht." "Bij de opstart waren er al spelers actief in dat domein, maar hun systemen werkten vaak alleen met laadpalen van één fabrikant. Wij bouwden een platform dat onafhankelijk van de fabrikant werkt en toch geavanceerd genoeg is. We focusten meteen op de bedrijfsmarkt en hielden er rekening mee dat ondernemingen soms tien of meer laadpalen hebben. Zij hebben een dynamisch energiebeheer nodig, want hun infrastructuur is er niet op voorzien dat er massaal auto's worden opgeladen. Wij integreren laadpassen voor publieke laadpalen en voor laadpalen bij werknemers thuis. Onze software houdt ook bij of medewerkers hun eigen stroom gebruiken om hun bedrijfswagen op te laden, om dat automatisch te verrekenen." "We verkopen en installeren laadpalen en de bijbehorende systemen. De terugkerende inkomsten komen onder meer van laadpassen en abonnementen op onze software om de elektriciteitsinfrastructuur te beheren en het laden te optimaliseren. Daarnaast hebben we een formule waarmee bedrijven alles huren, ook de laadpalen. Zo kunnen we ze volledig ontzorgen, zonder zware opstartkosten." "We blijven investeren in onze technologie en in onze mensen, om voort te groeien. Het voorbije jaar is de omzet verviervoudigd. Wij willen in elke Belgische grootstad actief zijn, om zo dicht mogelijk bij de klant te zitten. Op korte termijn kijken we ook naar Frankrijk en Nederland. Er zijn daar al wat spelers, maar de markt kan de vraag niet volgen."