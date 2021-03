Het Luikse farmabedrijf Mithra, gespecialiseerd in geneesmiddelen voor vrouwen, is in 2020 zwaar in het rood gegaan. Dat blijkt uit de jaarresultaten van het farmabedrijf.

Mithra kon maandag al uitpakken met positief nieuw. De Luikenaars mogen hun anticonceptiepil Estelle op de markt brengen in Canada. Meteen het eerste land wereldwijd dat het licht op groen heeft gezet voor het middel op basis van het natuurlijke hormoon estetrol. Mithra gaat ervan uit dat in de eerste helft van 2021 ook goedkeuring volgt in Europa en de VS. Het bedrijf zegt financieel gewapend te zijn met een recordberg cash van 138,7 miljoen euro (49 miljoen een jaar eerder), om zijn businessmodel te blijven ontwikkelen en te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling. Zo werkt het bedrijf behalve aan Estelle onder meer ook aan Donesta, een middel tegen opvliegers. Het farmabedrijf eindigde 2020 evenwel zwaar in het rood. De omzet zakte van 96,5 miljoen euro naar 9 miljoen euro. Zonder interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) ging het bedrijf 73 miljoen euro in het rood en onder de streep rest een verlies van 92 miljoen euro. Een jaar geleden bedroeg dat verlies 26,6 miljoen euro.