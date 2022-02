Het Luikse farmabedrijf Mithra heeft bij de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs International een kredietlijn tot 100 miljoen euro geopend. Dat meldt Mithra maandag in een persbericht.

De financieringsovereenkomst geldt voor twee jaar. Mithra kan in die periode naar eigen goeddunken om financiering vragen, voor een totaalbedrag van maximaal 100 miljoen euro. In ruil daarvoor verwerft Goldman Sachs call-opties, die omgezet kunnen worden in aandelen van Mithra.

Een eerste schijf van 10 miljoen euro werd vorige week vrijdag opgevraagd. De volgende schijven zullen maximaal 7,5 miljoen euro bedragen. Er zal ook telkens een periode van minstens 22 dagen tussen elke geldopname moeten zitten.

Volgens De Tijd is de deal een gevolg van de goede testresultaten van Donesta, een middel tegen opvliegers bij vrouwen in de menopauze. Mithra hoopt de onderzoeken met Donesta in de VS eind 2022 en in Europa in het voorjaar van 2023 af te ronden.

