Het Luikse farmabedrijf Mithra gaat zijn anticonceptiepil Estelle in de VS verdelen. Het gaat om een 'historisch' contract, het grootste ooit voor Estelle, zo staat in een mededeling. De handel in het aandeel Mithra was dinsdag opgeschort in afwachting van het communiqué.

Mithra tekende een akkoord met het Australische Mayne Pharma voor de commercialisering en verdeling van de pil in de VS gedurende twintig jaar. Dat bedrijf is de op één na grootste leverancier van orale contraceptica in de VS, nadat het in 2016 de generische portefeuille van TEVA overnam.

Voor Mithra gaat het om een 'recorddeal', met een potentiële omzet van minstens 4,5 miljard euro over de twintig jaar dat het contract loopt, luidt het in het persbericht. De Amerikaanse markt van anticonceptie is dubbel zo groot als de Europese.

Het Luikse bedrijf ontvangt minstens 295 miljoen dollar aan licentie-inkomsten en krijgt daarbij, stapsgewijs, een belang van 9,6 procent in Mayne Pharma. Mithra krijgt ook recht op een zetel in de raad van bestuur van Mayne, na goedkeuring van de Food and Drug Administration (FDA). Daarbovenop krijgt Mithra ook nog een percentage (dubbelcijferig, red.) op de omzet van Estelle in de VS.

De twee bedrijven gaan samenwerken om de regulatoire goedkeuring te krijgen voor de anticonceptiepil in de VS. De eerste commercialisering wordt verwacht tegen midden 2021, als de FDA het licht op groen zet. Op die manier wordt Estelle dan de eerste pil op basis van natuurlijk oestrogeen die toegelaten wordt op de Amerikaanse markt. De pil blijft in België geproduceerd.

Mithra werd in 1999 opgericht als en spin-off van de Luikse universiteit. Het bedrijf heeft intussen een tiental licentie-akkoorden voor de verdeling van Estelle in Europa, Japan, Zuid-Korea, Zuidoost-Azië, Rusland, Brazilië, Canada, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Zuid-Afrika en nu dus ook de VS.

Het Mithra- aandeel koerste bij heropening van de handel om 14 uur ruim 6 procent hoger.