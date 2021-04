Mithra-oprichter François Fornieri verhoord in zaak van handel met voorkennis

François Fornieri, oprichter en belangrijkste aandeelhouder van het Luikse farmabedrijf Mithra, is woensdag door de politie ondervraagd in een zaak van mogelijke handel met voorkennis. Dat bevestigen zijn advocaten in een persbericht.

François Fornieri © belga