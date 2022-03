De farmaceutische groep Mithra, gespecialiseerd in vrouwelijke gezondheid, heeft zijn omzet in 2021 meer dan verdubbeld tot 22,7 miljoen euro, tegenover 9 miljoen euro het jaar voordien. Het cijfer is onder meer een gevolg van de verkoop van anticonceptiepil Estelle.

Tegelijk ziet het Luikse bedrijf zich geconfronteerd met een verlies van meer dan 116 miljoen euro (tegenover een verlies van 92 miljoen euro in 2020). Onder andere de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling gingen de hoogte in en bedragen 76,6 miljoen euro, tegenover 69,3 miljoen in 2020.

'2021 markeert een historische mijlpaal voor Mithra met de wereldwijde lancering van ons eerste product op basis van een gloednieuw oestrogeen, estetrol (...). We tekenden ook de eerste positieve resultaten op van fase 3 voor Donesta, een middel tegen opvliegers bij vrouwen in de menopauze', licht CEO Leon Van Rompay van het farmabedrijf de resultaten toe.

Mithra, dat zijn jaarresultaten publiceert naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, beschikte eind 2021 over liquide middelen ten belope van 32,9 miljoen euro, 'geconsolideerd door de flexibele kredietlijn tot 100 miljoen euro' die het onlangs bij de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs opende.

Marktgoedkeuring

Voor 2022 plant Mithra de lancering van Estelle in Europa en Australië en hoopt het de anticonceptiering Myring in de tweede helft van het jaar te kunnen commercialiseren in de VS. Voor Donesta worden de onderzoeksgegevens in de VS tegen eind 2022 verwacht. Mithra verwacht nog steeds dat het in de eerste helft van 2024 een marktgoedkeuring voor Donesta op zak heeft in de VS en in de tweede helft van 2024 in Europa.

Het aandeel Mithra keldert dinsdagochtend op de beurs van Brussel na aankondiging van de cijfers. Omstreeks 10.00 uur noteert het met een verlies van ruim 10 procent, op 14,08 euro.

