Het Luikse farmabedrijf heeft een akkoord afgesloten met het Hongaarse Gedeon Richter Plc voor de commercialisering van het kandidaat-medicijn Donesta in grote delen van de wereld, waaronder Europa en Latijns-Amerika maar niet Noord-Amerika.

Donesta is een kandidaat-middel tegen opvliegers tijdens de menopauze, ter vervanging van de klassieke hormonentherapie. Het middel is net als de voorbehoedsmiddelen van Mithra gebaseerd op estretol, een natuurlijk oestrogeen. Mithra hoopt dat het Donesta, na afronding van de klinische proeven, in de eerste helft van 2024 kan lanceren. Gedeon Richter zal het medicijn gaan verdelen in Europa (inclusief Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken), Latijns-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. De Noord-Amerikaanse markt is niet in het akkoord opgenomen. Mithra krijgt voor 55 miljoen euro voorafbetalingen op het akkoord, en 15 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen. Het Luikse farmabedrijf heeft al een partnership met Gedeon Richter voor de commercialisering van het anticonceptiemiddel Drovelis in Europa en Rusland.