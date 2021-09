Het Luikse farmabedrijf Mithra heeft zijn eerste inkomsten uit de anticonceptiepil Estelle ontvangen. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar ging het om 6,3 miljoen euro, zo blijkt vrijdag voor beurs uit de halfjaarresultaten. Maar de R&D-kosten liggen nog altijd hoger dan de inkomsten en dus klokte het bedrijf af op een verlies van 54,8 miljoen.

In het persbericht heeft de nieuwe topman het over 'een historisch jaar' voor het bedrijf. Mithra startte immers de lancering van zijn vernieuwende pil in de VS en in een aantal Europese landen. In Canada startte de verkoop in augustus. Later dit jaar wil Mithra de pil nog lanceren in andere Europese landen, waaronder Italië. Voor 2022 mikt men op Australië.