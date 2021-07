De Belgische farmabedrijven ExeVir en Mithra starten een samenwerking voor de ontwikkeling van het kandidaat-medicijn tegen covid-19 van ExeVir. Het medicijn zal geproduceerd worden in een nieuwe faciliteit van Mithra, klinkt het donderdag in een gezamenlijk persbericht.

ExeVir Bio is een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het bedrijf versnelt de ontwikkeling van XVR011 dat zich richt op de potentiële behandeling en preventie van covid-19. Deze antistof werd geïsoleerd uit het bloed van een lama. De antistoffen beschermen proefdieren tegen infectie door te binden met de kroon-eiwitten, de 'stekeltjes' van het coronavirus.

In maart maakte het VIB bekend dat de antistof ook effectief is tegen nieuwe varianten van SARS-CoV-2. 'ExeVir heeft onlangs gegevens gegenereerd die in-vitroneutralisatieactiviteit aantonen tegen de zorgwekkende gamma- en deltavarianten', klinkt het in het persbericht.

Het medicijn zal worden ontwikkeld in het productieplatform CDMO van het Luikse Mithra. Dat biedt een volledig spectrum aan oplossingen, van vroege geneesmiddelenontwikkeling, klinische batches tot commerciële productie van complexe polymere producten en hormonale tabletten.

Sinds juli 2021 heeft Mithra CDMO een nieuwe productiefaciliteit die volledig gewijd is aan de vul- en afwerkingsproductie van complexe vloeibare injectables en biologische producten in flacons, voorgevulde spuiten of capsules. In die faciliteit wordt het medicijn van ExeVir geproduceerd.

Onder de samenwerkingsvoorwaarden zal Mithra verantwoordelijk zijn voor de logistieke en productiediensten en voor het opvullen van het geneesmiddel ter ondersteuning van de klinische en commerciële levering. Intussen doet het bedrijf ook alle voorbereidingen om de studie uit te breiden naar onder meer het Verenigd Koninkrijk en Italië, waar de besmettingscijfers snel oplopen.

ExeVir haalde al 42 miljoen euro kapitaal op en kreeg ook 3 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid voor het project.

ExeVir Bio is een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het bedrijf versnelt de ontwikkeling van XVR011 dat zich richt op de potentiële behandeling en preventie van covid-19. Deze antistof werd geïsoleerd uit het bloed van een lama. De antistoffen beschermen proefdieren tegen infectie door te binden met de kroon-eiwitten, de 'stekeltjes' van het coronavirus. In maart maakte het VIB bekend dat de antistof ook effectief is tegen nieuwe varianten van SARS-CoV-2. 'ExeVir heeft onlangs gegevens gegenereerd die in-vitroneutralisatieactiviteit aantonen tegen de zorgwekkende gamma- en deltavarianten', klinkt het in het persbericht.Het medicijn zal worden ontwikkeld in het productieplatform CDMO van het Luikse Mithra. Dat biedt een volledig spectrum aan oplossingen, van vroege geneesmiddelenontwikkeling, klinische batches tot commerciële productie van complexe polymere producten en hormonale tabletten. Sinds juli 2021 heeft Mithra CDMO een nieuwe productiefaciliteit die volledig gewijd is aan de vul- en afwerkingsproductie van complexe vloeibare injectables en biologische producten in flacons, voorgevulde spuiten of capsules. In die faciliteit wordt het medicijn van ExeVir geproduceerd.Onder de samenwerkingsvoorwaarden zal Mithra verantwoordelijk zijn voor de logistieke en productiediensten en voor het opvullen van het geneesmiddel ter ondersteuning van de klinische en commerciële levering. Intussen doet het bedrijf ook alle voorbereidingen om de studie uit te breiden naar onder meer het Verenigd Koninkrijk en Italië, waar de besmettingscijfers snel oplopen. ExeVir haalde al 42 miljoen euro kapitaal op en kreeg ook 3 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid voor het project.