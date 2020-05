Vlaams minister voor Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft maandagvoormiddag kennis gemaakt met de nieuwe werkomgeving bij het West-Vlaams technologiebedrijf Barco.

Net zoals bij vele andere bedrijven, ziet de werkomgeving er vandaag bij Barco sterk anders uit dan vóór het coronatijdperk. Jan De Witte, CEO van de beeldschermproducent, legde maandagvoormiddag aan minister Crevits en de pers uit wat er veranderd is: 'Er zijn de afgelopen weken in het gebouw overal looplijnen en bewegwijzering aangebracht zodat de werknemers elkaar niet kunnen kruisen. Maar ook de jobinhoud is soms veranderd. Vroeger werkten verschillende mensen aan één project, nu is het één persoon die het project van begin tot einde afwerkt. Zo hoeft er geen materiaal te worden doorgegeven. Mondmaskers ten slotte zijn verplicht als werknemers zich in het gebouw verplaatsen, aan de werkplek kunnen ze afgezet worden.'

Minister Crevits kreeg een rondleiding bij Barco en zag dat er opleidingen zijn voor het personeel. In de productieafdeling van het Kortrijkse technologiebedrijf stonden twee werknemers vroeger gewoon naast mekaar, nu staat er een wand van plexiglas tussen de twee.

'We weten niet hoe lang die maatregelen van afstand houden verplicht zullen blijven, maar voor ettelijke maanden brengen we een nieuwe veiligheidscultuur in onze bedrijven', aldus Crevits. 'Ik zou het helemaal niet slecht vinden als een aantal van de goede dingen die eruit voortkomen, eigen worden aan de bedrijfscultuur. Daar hoop ik op, want we weten niet wat er in de toekomst nog op ons afkomt', luidt het.

