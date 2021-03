Spadel, de Belgische marktleider in mineraalwaters met de merken Spa en Bru, zag in 2020 zijn volumes en marktaandeel toenemen. De verliezers waren de huismerken en Chaudfontaine, een filiaal van Coca-Cola Company.

Het coronajaar was goed voor de verkoop van mineraalwaters in België. Volgens cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen steeg de verkoop in de winkels naar 12,5 miljoen hectoliter. Spadel zag zijn marktaandeel in omzet groeien naar 25,6 procent. Toch is gedelegeerd bestuurder Marc du Bois niet onverdeeld tevreden. "De winkelverkoop van Spa steeg met 11 procent. Maar in de horeca, bioscopen en benzinestations, zakten de volumes met 17 procent. Het totaal groeide, want we verkopen 70% via de winkels. Maar omdat we vooral grote familieflessen van anderhalve liter verkochten, daalde de winstgevendheid. In de horeca en de kleinere winkels worden vooral flesjes van 50 centiliter, limonades of gearomatiseerde waters verkocht. Daar verdienen we meer mee. Thuis wordt vooral mineraalwater uit grote flessen gedronken".Midas Veraart, analytisch consulent bij het onderzoeksbureau Nielsen, bevestigt dat. "De mensen moesten thuis werken. Dat verklaart de veel hogere verkoop van de mineraalwaters in de supermarkten".Marc du Bois vindt dat Spadel sterke troeven heeft, die na corona zullen blijven. "Gezondheid is een blijver. Steeds meer mensen sporten. De mensen eten meer fruit en groenten, minder suikers en zout, ze willen caloriearme producten. Bovendien willen ze meer lokaal geproduceerde drank. Dat is uiteraard een belangrijke troef voor Spadel. Onze strategie is gericht op de verkoop van regionale merken. We verkopen binnen een straal van maximaal 500 kilometer. Spa wordt verkocht in de Benelux, en een beetje in het westen van Duitsland".Uit cijfers van Nielsen blijkt dat Chaudfontaine, het nummer vijf in België, vorig jaar marktaandeel verloor (mét horeca is Chaudfontaine het nummer twee). "Dat komt door een dispuut tussen de aankoopvereniging Agecore en Coca-Cola Company", zegt Midas Veraart. "Colruyt is een van de leden van Agecore en Colruyt haalde Chaudfontaine uit de rekken, door meningsverschillen over de prijzen"."Het verlies in marktaandeel voor Chaudfontaine wordt verklaard door de disruptie ten gevolge van uitdagende onderhandelingen met een van onze klanten", verklaart inderdaad Laura Brems, de woordvoerder van Coca-Cola, de eigenaar van Chaudfontaine. "Daarnaast speelde de tijdelijke aangescherpte focus (reclame en promotie) in 2020 als gevolg van de covid op bruisende frisdranken, in het nadeel van andere categorieën van dranken". Coca-Cola European Partners is de bottelaar en verkoper van de producten van Coca-Cola Company in België. Het bedrijf boekte vorig jaar in België een omzet van 892 miljoen euro, een daling met 11 procent in vergelijking met 2019.Ook de huismerken verloren marktaandeel. In recessietijden drinken mensen nochtans meer kraantjeswater en huismerken. Niet zo in het coronajaar 2020. Volgens de Nielsen-cijfers daalde het marktaandeel van de huismerken. "Consumenten zochten zekerheid", vindt Marc du Bois. "Merken die ze vertrouwen en al jaren kennen, de marktleiders. Ook die trend zal blijven".Midas Veraart van Nielsen onderschrijft die stelling. "Consumenten zochten in de pandemie houvast bij de vertrouwde merken. Bovendien mocht het thuis wat duurder zijn, door de sluiting van de horeca en het wegvallen van een vakantiereis. Het is de eerste keer in jaren dat wij het marktaandeel van de huismerken zien dalen. Niet alleen in mineraalwaters, maar ook voor andere producten".Dat verklaart ook de groei van het marktaandeel bij Danone (Evian) en Nestlé (onder meer Perrier en Vittel).