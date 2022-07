De 70 minderheidsaandeelhouders van zinkverwerker Nyrstar zeggen een eerste overwinning te hebben geboekt in hun zaak tegen de internationale grondstoffengroep Trafigura. 'Het tussenvonnis van het geding is positief', meldt Kris Vansanten, die de minderheidsaandeelhouders vertegenwoordigt.

Volgens de minderheidsaandeelhouders heeft de ondernemingsrechtbank van Turnhout beslist dat een Belgische rechtbank de zaak tegen Trafigura ten gronde kan behandelen. Trafigura ontkent dan weer dat de ondernemingsrechtbank zich al heeft uitgesproken over de rechtsmacht, de ontvankelijk of de gegrondheid. Volgens Trafigura is de zaak uitgesteld.

Advocaten uit beide kampen lijken het vonnis dus volledig anders te interpreteren. Volgens Vansanten stelde Trafigura dat de rechtbank in deze zaak onbevoegd is, "maar zou het bedrijf nu toch over de hele lijn betrokken worden in het dossier". Daardoor kan de internationale grondstoffengroep - aldus Vansanten - zich niet onttrekken aan een proces in ons land. 'En dat was net wat de advocaten van Trafigura trachtten te bereiken. Trafigura kan ook niet in beroep gaan.'

Volgens Vansanten gaat het om een spitsvondigheid van de rechtbank. 'De rechtbank argumenteerde dat ze zich wel degelijk kan uitspreken over de procedure in ons land. De dossiers zullen nu worden samengevoegd.'

Trafigura had in het verleden gesteld dat de Belgische ondernemingsrechtbank geen jurisdictie had over de zaak, onder andere omdat Trafigura werkt met dochterondernemingen op Malta.

'Dit is heel belangrijk voor ons', zegt Vansanten nog. 'Men had mij altijd gezegd dat ik Trafigura niet voor de rechtbank zou krijgen. Dit is een enorme doorbraak. We gaan de strijd nu rechtstreeks kunnen voeren. De poging van Trafigura om de rechtsgang te blokkeren is mislukt.' Trafigura maakt zich sterk dat het net de minderheidsaandeelhouders zijn die de rechtsgang belemmeren.

De minderheidsaandeelhouders van Nyrstar verwijten Trafigura (dat een meerderheidsaandeelhouder is van Nyrstar, red.) dat men Nyrstar van binnenuit heeft vernietigd door een liquiditeitscrisis uit te lokken, en vervolgens zo Nyrstar voor een appel en een ei in te lijven.

Trafigura stelt dan weer dat het Nyrstar gered heeft van de ondergang door het financieel bij te staan in moeilijke tijden. Trafigura zegt ook dat de overname was goedgekeurd door Amerikaanse en Britse gerechtshoven. Volgens Herman De Bode, de ex-topman van McKinsey Benelux is deze zaak de 'grootste hold-up uit de Belgische industriële geschiedenis'.

De Bode schreef eerder dat Nyrstar 'de parel is aan onze Belgische industriële kroon', maar dat ze wordt leeggerooft terwijl iedereen erbij staat. 'De financiële waakhond opende meer dan twee jaar geleden een onderzoek en heeft toegang tot een klokkenluider: de vroegere interne hoofdauditor van Nyrstar NV', schreef De Bode. 'En tot op heden zwijgt de FSMA."'

Volgens Trafigura is de interpretatie van de minderheidsaandeelhouders onjuist. 'De rechtbank heeft gezegd niet te willen beslissen en pas zal beslissen in functie van de uitspraak bij het hof van beroep in Antwerpen in oktober.' Daar loopt een gelijklopende zaak tussen beide partijen rond het zogezegd speculatief optreden van de minderheidsaandeelhouders. 'De ondernemingsrechtbank wil de zaken samenvoegen', zegt Trafigura. 'Ze willen eerst kijken naar de uitspraak in oktober, en dan beslissen over rechtsmacht, ontvankelijk en gegrondheid.'

Beurswaakhond FSMA meldt op zijn website nog dat zijn auditeur een onderzoek gevoerd heeft naar de naleving door Nyrstar van zijn informatieverplichtingen ten aanzien van de markt. Een voorlopig verslag zal overgemaakt worden aan Nyrstar, zodat het bedrijf opmerkingen kan formuleren. Daarna wordt een finaal verslag overgemaakt aan het directiecomité van FSMA, dat drie opties heeft: het dossier overmaken aan de sanctiecommissie, het dossier afsluiten zonder verdere actie of een minnelijke schikking accepteren. De FSMA blijft de markt op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de zaak, klinkt het.

