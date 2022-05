De werkloosheid in Vlaanderen blijft dalen, blijkt dinsdag uit cijfers van Vlaams minister voor Werk Hilde Crevits (CD&V).

Vlaanderen telde in april 181.052 werkzoekenden: 12 procent minder dan een jaar eerder en 1.390 werklozen minder dan in maart. De werkloosheidsgraad blijft daarmee op 5,7 procent.

De daling van de werkloosheid is het sterkst bij de min 25-jarigen (-17 procent), gevolgd door de groep werkzoekenden van 25 tot 59 jaar (-12 procent). Ook de groep werkzoekenden die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn, blijft het sterkst dalen (-24 procent), gevolgd door de groep die minder dan 1 jaar werkzoekend is (-13 procent). Vooral middengeschoolde werkzoekenden stroomden in april 2022 vlot uit naar werk (-13 procent).

De werkloosheid daalt in alle provincies, maar het sterkst in West-Vlaanderen (-15 procent).

Vlaanderen telde in april 181.052 werkzoekenden: 12 procent minder dan een jaar eerder en 1.390 werklozen minder dan in maart. De werkloosheidsgraad blijft daarmee op 5,7 procent. De daling van de werkloosheid is het sterkst bij de min 25-jarigen (-17 procent), gevolgd door de groep werkzoekenden van 25 tot 59 jaar (-12 procent). Ook de groep werkzoekenden die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn, blijft het sterkst dalen (-24 procent), gevolgd door de groep die minder dan 1 jaar werkzoekend is (-13 procent). Vooral middengeschoolde werkzoekenden stroomden in april 2022 vlot uit naar werk (-13 procent). De werkloosheid daalt in alle provincies, maar het sterkst in West-Vlaanderen (-15 procent).