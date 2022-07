De hoeveelheid Russisch aardgas die door de pijpleiding Nord Stream 1 stroomt, is sinds 8 uur woensdagochtend verminderd. Daarentegen zou Gazprom meer aardgas willen pompen door de Transgas-leiding, die via Slovakije loopt.

Uit de netwerkgegevens van de twee aansluitpunten in Lubmin, in het noordoosten van Duitsland, vloeide er tussen 6 en 7 uur nog meer dan 27 miljoen kilowattuur gas door Nord Stream 1. Dat is evenveel als op dinsdag. Maar volgens de website van het bedrijf zou daar vanaf 8 uur verandering in komen. Dan zouden de leveringen dalen tot 14 miljoen kilowattuur voor de rest van de dag.

Gazprom maakte eerder deze week bekend dat het vanaf vandaag/woensdag de leveringen zou verminderen, tot nog slechts 20 procent van de capaciteit van de pijpleiding. Het bedrijf verwijst naar technische problemen als gevolg van de sancties van het Westen, maar volgens Duitsland liggen politieke motieven aan de basis. Nord Stream 1 is erg belangrijk voor de gasbevoorrading in Duitsland.

Daarentegen boekte Gazprom meer capaciteit door de Transgas-leiding die door Slovakije loopt, zo maakte de beheerder Eugas woensdag bekend. In de Slovaakse grensplaats Ve¿ké Kapušany wordt woensdag 68,6 miljoen kubieke meter aardgas aangekondigd, tegen 36,8 miljoen op dinsdag. Of die hoeveelheid ook effectief zal worden gerealiseerd, is nog niet zeker. Maar er zijn wel aanwijzingen, want ook de Oekraïense beheerder TSOU maakte melding van een verhoogde druk op de leiding.

Transgas is de pijpleiding die loopt van Rusland via Oekraïne naar Slovakije, Oostenrijk en Duitsland.

