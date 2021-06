De Belgische verzekeringsgroep P&V heeft de winst het voorbije jaar fors zien dalen. De verzekeraar houdt een kater van 52 miljoen euro over aan de overname van Private Insurer, zo blijkt uit de resultaten van P&V.

De verzekeraar nam Private Insurer, een Brusselse tak 23-levensverzekeraar, vorig jaar over. Na de overname werden evenwel 'onregelmatigheden' vastgesteld. Die onregelmatigheden, aldus de groep, hebben betrekking op acht procent van de portefeuille van Private Insurer. Er blijkt niet voldaan aan alle voorwaarden om te kunnen genieten van het gunstig fiscaal regime voor tak 23-producten.

De overname breekt P&V nu zuur op, zo blijkt uit de jaarcijfers over 2020. De groep moest extra kosten en provisies aanleggen door die onregelmatigheden. De totale negatieve impact bedraagt 52 miljoen euro, die volledig ten laste van boekjaar 2020 worden genomen.

De activiteiten van het overgenomen Private Insurer worden gestopt. Er volgt een 'geordende afwikkeling' van het bedrijf, aldus een P&V-woordvoerder.

Als gevolg van de kosten en provisies daalt de nettowinst van de coöperatieve verzekeringsgroep van meer dan 63 miljoen euro in 2019 naar 20,6 miljoen euro in 2020.

P&V is een Belgische vezekeringsgroep, bekend van de merken Vivium en P&V. Met ruim 1.300 werknemers staat het in de top zeven van Belgische verzekeraars. Voor groepsverzekeringen staat de verzekeraar in de top drie.

De verzekeraar nam Private Insurer, een Brusselse tak 23-levensverzekeraar, vorig jaar over. Na de overname werden evenwel 'onregelmatigheden' vastgesteld. Die onregelmatigheden, aldus de groep, hebben betrekking op acht procent van de portefeuille van Private Insurer. Er blijkt niet voldaan aan alle voorwaarden om te kunnen genieten van het gunstig fiscaal regime voor tak 23-producten. De overname breekt P&V nu zuur op, zo blijkt uit de jaarcijfers over 2020. De groep moest extra kosten en provisies aanleggen door die onregelmatigheden. De totale negatieve impact bedraagt 52 miljoen euro, die volledig ten laste van boekjaar 2020 worden genomen. De activiteiten van het overgenomen Private Insurer worden gestopt. Er volgt een 'geordende afwikkeling' van het bedrijf, aldus een P&V-woordvoerder. Als gevolg van de kosten en provisies daalt de nettowinst van de coöperatieve verzekeringsgroep van meer dan 63 miljoen euro in 2019 naar 20,6 miljoen euro in 2020. P&V is een Belgische vezekeringsgroep, bekend van de merken Vivium en P&V. Met ruim 1.300 werknemers staat het in de top zeven van Belgische verzekeraars. Voor groepsverzekeringen staat de verzekeraar in de top drie.