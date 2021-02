De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft onderzoeken gevoerd naar meerdere onderaannemers die voor PostNL pakjes bezorgen in ons land. Er zijn al voor miljoenen euro's aan belastingclaims verstuurd, vernam De Tijd. De BBI meent ook een btw-carrousel te hebben blootgelegd waarbij verschillende door PostNL erkende koerierbedrijven betrokken zouden zijn.

De Tijd kon de hand leggen op interne documenten van PostNL Pakketten België. Het gaat om dagplanninglijsten uit 2017, 2018 en 2019. Daarop staan namen van bedrijven die als onderaannemers pakjes leverden vanuit de depots van PostNL in ons land. Er staan bedrijven op die al failliet waren verklaard en toch nog als erkende onderaannemers pakjes leverden voor PostNL.

De fiscus ontdekte dat meerdere bedrijven geen btw, belastingen en sociale bijdragen betaalden. Een van de bedrijven gaf als laatste adres dat van een OCMW op. De onderaannemers van PostNL Pakketten België mogen onderling ritten uitbesteden en aan elkaar factureren. Van die transacties ontbreken soms geldige betaalbewijzen, bestelbonnen of enige commerciële correspondentie. Er wordt ook veel in cash betaald, waardoor de fiscus moeilijk kan achterhalen wie de bestemmelingen waren.

De woordvoerder van de fiscus, Francis Adyns, wil alleen bevestigen dat de BBI 29 dossiers van koerierbedrijven onderzoekt. 'Daarvan zijn er 21 afgehandeld, goed voor 11,7 miljoen euro ingekohierde belastingen. Het gaat inderdaad om onderaannemers van bijvoorbeeld PostNL.'

