Miljardenmerk Manchester United ook zonder sportieve successen een commercieel succes

Sinds kort weet Manchester United weer hoe zoet overwinningen op het voetbalveld smaken. Al ruim vijf jaar gaat het sportief bergaf, maar in 2019 lijkt dat gestopt. Het keerpunt kwam in december, toen José Mourinho werd bedankt voor nauwelijks bewezen diensten als trainer. Zijn vervanger werd Ole Gunnar Solskjaer, ook als speler meermaals de redder in nood. Solksjaer werd uitdrukkelijk als interim-coach voorgesteld, maar kreeg de motor snel aan de praat. In de competitie werd een remonte ingezet, en vorige week werd het prestigieuze Paris Saint-Germain alsnog uit de Champions League geknikkerd, na een nochtans dramatische heenwedstrijd. In het noorden van Engeland dromen ze er weer van te concurreren met de topploegen van het vasteland, zoals United dat in de voorbije decennia heeft gedaan.

...