Koffieservicespecialist Miko neemt de Belgische buitenhuisactiviteiten van sectorgenoot Beyers over, zo kondigt het beursgenoteerde bedrijf woensdagavond aan. De overnameprijs werd niet meegedeeld.

Beyers Koffie werd in 1880 opgericht in Antwerpen en is uitgegroeid tot een van de toonaangevende privatelabelkoffiebranders in Europa. Beyers Koffie beschikt over twee productiefaciliteiten en stelt in totaal 180 medewerkers tewerk in vijf verschillende landen.

Miko is al meer dan 200 jaar actief in de koffieservice en heeft vestigingen in België, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Polen, Tsjechië, Slovakije en Australië.

Miko neemt nu het cliënteel en de activa van de bedrijfseenheid "out-of-home" van Beyers over, net als drie commerciële medewerkers. De omzet van deze activiteit bedraagt 2 miljoen euro. Beyers wil zich na de overname nog meer gaan focussen op zijn kernactiviteiten, zegt de topman Cory Bush in het persbericht.

'We zijn ervan overtuigd dat dit beide bedrijven in staat zal stellen om op de lange termijn hun respectievelijk cliënteel nog beter te bedienen', klinkt het.

Beyers Koffie werd in 1880 opgericht in Antwerpen en is uitgegroeid tot een van de toonaangevende privatelabelkoffiebranders in Europa. Beyers Koffie beschikt over twee productiefaciliteiten en stelt in totaal 180 medewerkers tewerk in vijf verschillende landen. Miko is al meer dan 200 jaar actief in de koffieservice en heeft vestigingen in België, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Polen, Tsjechië, Slovakije en Australië. Miko neemt nu het cliënteel en de activa van de bedrijfseenheid "out-of-home" van Beyers over, net als drie commerciële medewerkers. De omzet van deze activiteit bedraagt 2 miljoen euro. Beyers wil zich na de overname nog meer gaan focussen op zijn kernactiviteiten, zegt de topman Cory Bush in het persbericht. 'We zijn ervan overtuigd dat dit beide bedrijven in staat zal stellen om op de lange termijn hun respectievelijk cliënteel nog beter te bedienen', klinkt het.