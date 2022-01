De Duitse fabrikant van huishoudtoestellen Miele heeft eind december 100 procent van de aandelen van stofzuigerzakkenspecialist Eurofilters in het Limburgse Pelt overgenomen. Dat melden beide bedrijven dinsdag. 'De twee bedrijven hebben een lange en succesvolle zakenrelatie, waarbij Eurofilters reeds een groot deel van de stofzuigerzakken voor Miele produceert', klinkt het.

Eurofilters is in 1977 opgericht door de familie Schultink en heeft ongeveer 160 mensen in dienst. Het bedrijf is momenteel in handen van Jan Schultink als CEO en Frits Schultink als CFO. Het maakt producten op basis van gesponnen vezels, naast stofzuigerzakken ook materialen voor het vervaardigen van mondmaskers en bloedfiltratie.

De broers Schultink, die op middellange termijn om leeftijdsredenen uit het bedrijf zullen stappen, zijn blij dat ze in Miele 'een verantwoordelijke en vooruitstrevende opvolger hebben gevonden'. 'Het is een bedrijf met een rijke traditie dat al sinds jaar en dag één van onze belangrijkste klanten is. Miele kan ook bijdragen om de positie van Eurofilters in Europa en daarbuiten te consolideren en uit te breiden', aldus CFO Frits Schultink.

Voor Miele opent de overname nieuwe zakelijke perspectieven, klinkt het in het persbericht. Het bedrijf versterkt bovendien zijn controle over het creëren van waarde in zijn strategisch belangrijke activiteiten op vlak van stofzuigeraccessoires.

Er werd geen overnameprijs bekendgemaakt. Voor het personeel van Eurofilters verandert er niets door de overname, bevestigt een woordvoerster. Alle contracten worden door Miele overgenomen.

