Michèle Sioen (Trends Manager van het Jaar 2017): 'Het heeft geen zin te blijven klagen'

Michèle Sioen heeft de fakkel van Trends Manager van het Jaar doorgegeven aan haar generatiegenoot Johan Thijs, de topman van KBC. Haar raad voor haar opvolger is kort maar krachtig, kenmerkend voor de pragmatische topvrouw van Sioen Industries. "Geniet ervan, het is echt een mooie erkenning." Ook in de beursgenoteerde familiale textielgroep werd de bekroning van de CEO, de oudste dochter van stichter wijlen Jean-Jacques Sioen, gesmaakt. "Iedereen was supertrots, want het is niet enkel een erkenning voor de CEO, maar voor het hele bedrijf. Een succesvol bedrijf is nooit een onemanshow. Alle elementen moeten kloppen", stelt Michèle Sioen. Ze ontvangt Trends met een beetje vertraging in haar ruime kantoor in het West-Vlaamse Ardooie. "Ik moet altijd hollen. Ik kom meestal net te laat, dat zit in mijn natuur", lacht de topindustrieel die dit jaar onder meer de Franse president Emmanuel Macron tijdens een staatsbezoek aan ons land mocht onderhouden over innovatie, een van haar stokpaardjes.

