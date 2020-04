Michel Detheux leidt vanuit de Verenigde Staten het Waalse biotechbedrijf iTeos Therapeutics, dat in volle coronacrisis vlot 125 miljoen dollar ophaalde voor de verdere ontwikkeling van zijn kankertherapieën. Zijn trans-Atlantische visie en advies voor andere Belgische biotechspelers, deelt de CEO graag.

De grootste kapitaaloperatie ooit voor een Waals biotech- of farmabedrijf, heette het toen iTeos eerder deze maand aankondigde dat het 125 miljoen dollar had opgehaald in zijn tweede kapitaalronde. Met dat geld zet iTeos een grote stap in de ontwikkeling van zijn immunotherapie. Dat zijn technologieën die het immuunsysteem van de kankerpatiënt stimuleren, zodat het de kankercellen beter kan aanvallen en vernietigen. Naast de bestaande aandeelhouders komt ook een handvol Amerikaanse deep pockets, uiterst kapitaalkrachtige investeringsfondsen, aan boord. "Het bedrag is niet belangrijk, wel dat we er in Wallonië en bij uitbreiding in België in slagen een speler van wereldklasse te doen groeien, die een impact heeft op het leven van mensen en een medicijn op de markt krijgt", zegt CEO Michel Detheux via Zoom.

"Het bedrag is niet belangrijk, wel dat we er in Wallonië en bij uitbreiding in België in slagen een speler van wereldklasse te doen groeien, die een impact heeft op het leven van mensen en een medicijn op de markt krijgt", zegt CEO Michel Detheux via Zoom.De 53-jarige Luikenaar leidt iTeos sinds hij het begin 2012 mee uit de grond stampte, als spin-off van het prestigieuze Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek en het de Duve Instituut van de UCL. Al na twee jaar sloot Detheux een lucratieve deal van 24 miljoen euro met de Amerikaanse farmareus Pfizer, waarbij iTeos de rechten op het middel afstond. Een wijze les voor de Luikenaar, die de controle over een potentieel medicijn geen tweede keer zal verliezen. In 2018 haalde iTeos 75 miljoen euro op, toen een van de grootste private kapitaalrondes in de Europese biotech. Daarbij sloten Zwitserse, Chinese en Amerikaanse investeringsfondsen zich aan bij investeerders van het eerste uur, onder wie het Waalse Gewest, Fund+ (het fonds van ThromboGenics-oprichter Désiré Collen) en Pierre Drion (ex-CEO van beurshuis Petercam). Al stond die kapitaaloperatie even op losse schroeven door plotse twijfels over immuno-oncologie nadat een melanoommedicijn van het Amerikaanse Incyte was gefaald in de laatste ontwikkelingsfase. "Wij waren net de onderhandelingen voor onze kapitaalronde aan het afronden en hadden alles kunnen verliezen", blikt Detheux terug vanuit zijn woning nabij Boston. De biochemicus redde de meubelen, maar een van de voorwaarden die de investeerders stelden, was dat de CEO naar de Verenigde Staten zou verhuizen om het bedrijf verder te ontwikkelen. Dat was geen eenvoudige beslissing voor Detheux, een vader van zes kinderen. "Maar ik accepteerde omdat ik het beste van twee werelden zou hebben: de kwaliteit van de wetenschap in Wallonië en de financiële slagkracht in de Verenigde Staten."Met de onverwacht grote nieuwe kapitaalronde bij vijf grote investeringsfondsen, geleid door RA Capital Management en Boxer Capital en aangevuld met de bestaande aandeelhouders, realiseert Detheux een nieuwe straffe zet. Al was dat in volle coronacrisis niet eenvoudig. "Maart was enorm stresserend, vraag het maar aan mijn vrouw", zegt Detheux. "De kans bestond dat het niet zou doorgaan." En zeggen dat Detheux nog veel meer geld had kunnen ophalen, want de operatie was ruim overingetekend. "Maar ik moest een evenwicht vinden tussen de bedragen die de nieuwe investeerders op tafel wilden leggen, en het belang van de bestaande. Je moet het zo zien: als je eten hebt voor acht mensen, en er zitten er zestien rond de tafel, is niemand tevreden."Met het vers geld zal iTeos vooral verder werken aan zijn voornaamste twee potentiële medicijnen. Het eerste richt zich op uitbehandelde kankerpatiënten met tumoren. Het product wordt getest in diverse klinische centra in België, en gaf al bemoedigende eerste resultaten bij patiënten. Weldra wordt het ook getest in combinatie met Keytruda, het referentiemedicijn tegen kanker van het Amerikaanse Merck. Het tweede potentiële medicijn van iTeos maakt deel uit van de beloftevolle nieuwe generatie immunotherapie, bijgenaamd TIGIT. Die aanpak, waarbij de ingebouwde rem op het immuunsysteem wordt uitgeschakeld, staat volop in de medische belangstelling dankzij hoopgevende testresultaten van Genentech. Dat dochterbedrijf van het Zwitserse Roche publiceert weldra resultaten van de tweede studiefase voor zijn TIGIT-medicijn. "Als die positief zijn, zal het ook een boost zijn voor ons", zegt Detheux. "We kunnen al over vijf jaar een product op de markt hebben. Voor behandelingen voor dit soort ziektes moet je niet noodzakelijk alle klinische studies doen. Je kan van fase 1 naar 3 springen, of al na fase 2 op de markt komen."ITeos zal ook andere programma's in zijn labo ontwikkelen. Detheux zit in een comfortabelere zetel om met potentiële partners te spreken. "We concurreren met bedrijven als Genentech en Merck, die duizend keer groter zijn en drie jaar voorsprong hebben in grote domeinen als longkanker en melanomen. Die indicaties kunnen wij niet aan. Voor zijn immunotherapie tegen longkanker heeft Genentech wereldwijd 130 klinische centra gemobiliseerd. Als we zulke spelers willen beconcurreren, hebben we een sterke strategische partner nodig." Al zal Detheux het ditmaal anders aanpakken dan in 2014 met Pfizer. "We zullen onze technologie niet in licentie geven, maar gaan voor een alliantie waarbij we de rechten behouden en het medicijn co-commercialiseren. We hebben een heel sterke onderhandelingspositie dankzij deze kapitaalverhoging", zegt Detheux, die ook verwijst naar Galapagos en diens miljardendeal met het Amerikaanse Gilead. "Onno van de Stolpe (de CEO van Galapagos, nvdr) heeft volgehouden en gevochten om een eigen product op de markt te krijgen, en kan dankzij die deal met Gilead alles versnellen. Ook argenx wil die strategie volgen. Diens CEO Tim Van Hauwermeiren zit in mijn raad van bestuur."Dat Van Hauwermeiren de ervaring heeft van de beursgang van argenx op Nasdaq, is mooi meegenomen. "Ik steek niet weg dat een beursgang voor een ambitieus bedrijf als iTeos een belangrijke optie is. En als het ervan komt, zal het op Nasdaq zijn. De voorbije jaren zijn hooguit enkele biotech- of farmabedrijven naar Euronext Brussel getrokken, waarvan eentje (Acacia Pharma, nvdr) 40 miljoen euro ophaalde. In de Verenigde Staten zijn er jaarlijks vijftig tot zestig beursgangen in biotech, waarbij gemiddeld 100 miljoen euro wordt opgehaald. Ik zal het zo zeggen: als je basketbal zou spelen, wil je ook ooit in de NBA geraken."Detheux weet dat hij het niet zou kunnen rooien met uitsluitend Belgische financiering. "Ik probeerde twee jaar geleden mijn financieringsronde puur Belgisch te houden, maar dat lukte niet omdat investeringsfondsen maximaal 10 procent van hun kapitaal in één bedrijf steken. Als zo'n bedrijf 30 miljoen inlegt, en in een volgende ronde nog eens 20 miljoen, heb je fondsen van 350 tot 500 miljoen euro nodig. Die hebben we niet. We hebben in België uitstekende investeerders, maar er zijn er te veel die te klein zijn. Daarom pleit ik voor de oprichting van een groot fonds. Eendracht maakt macht. Kijk naar onze investeerders in deze nieuwe kapitaalronde. Daar is een fonds van 1 miljard dollar bij en eentje van 16 miljard. En we hebben zelfs neen gezegd tegen eentje van 70 miljard."Detheux ziet nog andere voordelen van zijn permanent verblijf in de Verenigde Staten. Hij woont in Belmont, een voorstad van Boston, terwijl iTeos in het naburige Cambridge huist. "Familiaal is het een uitdaging, maar toen ik in België woonde, zat ik elke maand minstens een week in de Verenigde Staten om investeerders, financiële partners of farmaspelers te zien. Nu zit ik in het zenuwcentrum van 's werelds grootste biotech-hub. In heel West-Europa zijn er 2000 farma- en biotechbedrijven, terwijl er alleen al rond Boston 1600 zijn. Ik werk in een gebouw vol biotechbedrijven en investeerders, en als ik de straat oversteek, zit ik bij Novartis, terwijl iets verder AstraZeneca en Takeda zitten. Daardoor ben ik goed geïnformeerd, en verneem ik de geruchten. Daarvoor moet ik niet golfen."Detheux moet niet nadenken over het advies dat hij wil geven aan andere Belgische bedrijven. "Wees ambitieus. Je moet daarom niet verhuizen naar de Verenigde Staten, maar zie het groot. Het is niet gemakkelijk, met de meeste van mijn mensen op 5700 km afstand. Maar ik heb de voormalige baas voor oncologie van Sanofi kunnen aanwerven als chief medical officer. Daarin was ik nooit geslaagd als ik in België was gebleven", klinkt het. Nu vertoeft Detheux gemiddeld een week op de zes in Gosselies, waar iTeos zijn onderzoek en ontwikkeling doet, en volgens de CEO ook zal houden. In Gosselies telt het bedrijf 42 mensen en wordt fors aangeworven, terwijl Detheux in Cambridge slechts drie collega's heeft.Detheux hoopt dat het succes van iTeos navolging krijgt. "Als iemand me komt zeggen dat hij of zij een bedrijf heeft opgericht omdat iTeos zorgde voor inspiratie, zou me dat heel veel plezier doen. We hebben in België behoefte aan veel meer succesverhalen", zegt Detheux. "Ik zou ook willen dat we tien argenx'en hebben, en twintig Omega Pharma's. Ik ben soms triest als ik de creatie van succes in België wordt bekritiseerd, terwijl je met twintig Omega Pharma's misschien twintig gefortuneerde ondernemers zou hebben die investeren in de lokale economie."