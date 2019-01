Michael Verschueren (RSC Anderlecht): 'We moeten het merk RSC Anderlecht ook in het buitenland uitbouwen'

2018 was een bewogen jaar voor Anderlecht. De familie Vanden Stock verkocht na 47 jaar de meerderheid van de aandelen aan de tandem Marc Coucke-Joris Ide. Die liet een nieuwe wind waaien door het instituut. Van zestig mensen werd afscheid genomen, dertig nieuwe gezichten deden de intrede. Technisch directeur Frank Arnesen was de voorlopig laatste in de rij.

...