Basketballegende Michael Jordan gaat het Amerikaanse bedrijf voor sportweddenschappen en online gaming DraftKings Inc bijstaan als raadgever.

Jordan, de grootste basketballer aller tijden en zesvoudig NBA-kampioen met de Chicago Bulls, zal de raad van bestuur met onmiddellijke ingang adviseren inzake bedrijfsstrategie, productontwikkeling en marketingactiviteiten. In ruil verwerft hij een belang in het bedrijf, zo meldt DraftKings woensdag.

Na de bekendmaking van het nieuws ging het aandeel van het in Boston gevestigde bedrijf fors de hoogte in.

DraftKings maakte niet bekend hoe groot het belang is dat Jordan zal krijgen in ruil voor zijn rol als adviseur, maar het bedrijf bleek woensdagochtend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC in elk geval nog geen documenten te hebben ingediend die vereist zijn indien het zou gaan om een belang van 10 procent of meer.

'Michael Jordan is een van de belangrijkste sport- en cultuurfiguren die het profiel van een moderne atleet en ondernemer voor altijd heeft geherdefinieerd', verklaarde topman Jason Robins van DraftKings. 'Het strategische advies en het zakelijke inzicht dat Michael aan onze raad levert, is van onschatbare waarde en ik ben verheugd dat hij ons team komt versterken', klonk het nog.

Jordan is ook al voorzitter en meerderheidsaandeelhouder van het NBA-team Charlotte Hornets.

