'Larry Page en Sergey Brin konden nog impulsief skeelerend een persconferentie binnenvallen, Pichai zal overal op zijn tellen moeten letten.' Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Oprichters Larry Page en Sergey Brin stoppen als CEO en voorzitter van Alphabet, de holding boven Google. De maximale vrijheid en creativiteit uit hun opvoeding was lang de ruggengraat van de bedrijfscultuur. Die moet nu definitief plaatsmaken voor discipline en gehoorzaamheid, anders kan de techgigant zijn groei en politieke bedreigingen niet de baas.

In In The Plex, een nog altijd zeer relevante boek over Googles eerste jaren, staat journalist Steven Levy uitgebreid stil bij de zeer vrije opvoeding van Larry Page en Sergey Brin. Als kind gingen de oprichters beiden naar een Montessori-school. Dat is een onderwijsmethode met veel inspraak en met een focus op maximale vrijheid en creativiteit. Page en Brin lieten dat doorsijpelen de losse bedrijfscultuur van Google. Die liet veel meer vrijheid en inspraak toe dan in andere techbedrijven. Dat was volgens Wired-journalist Levy in de eerste jaren zeker een troef om een extreem getalenteerd team aan te trekken, maar het bedrijf worstelt nu met die Montessori-roots.

Door de losse managementstijl konden schandalen over discriminatie en ongepast gedrag ontstaan. Het zwaarste was het vertrek van Andy Rubin in 2014. Dat zou er gekomen zijn na zware klachten over ongepast gedrag. Hij zou onder meer een ex-medewerkster hebben gedwongen tot orale seks. Het management greep wel in, maar gaf Rubin tegelijk een gouden handdruk van ongeveer 90 miljoen dollar. Toen dat uitlekte in 2018, legden de medewerkers van Google wereldwijd en massaal even het werk neer als protest. Officieel steunde het management het protest, maar sindsdien zijn de spilfiguren van die acties wel ontslagen of vertrokken.

Met het vertrek van Page en Brin komt er een einde aan de Montessori-managementstijl bij Google.

In verschillende interviews gaven de ex-medewerkers aan hoe het management van Google steeds minder happig is op tegenspraak en absoluut wil vermijden dat er iets als een vakbond ontstaat. Larry Page en Sergey Brin geven nu de fakkel volledig door aan vertrouweling Sundar Pichai. Hij leidde al Google en wordt nu ook de topman van de overkoepelende Alphabet-holding. Hem wacht niet alleen een interne machtsstrijd met een beperkte, maar zeer luide minderheid van de 100.000 medewerkers van Alphabet.

Zowel in de Verenigde Staten als in Europa groeit bij politici het draagvlak om Google op te breken of te scheiden van de nevenactiviteiten zoals zelfrijdende wagens. Page en Brin konden nog om niets geven en impulsief skeelerend een persconferentie binnenvallen, Pichai zal overal op zijn tellen moeten letten.