De hst-operatoren Eurostar en Thalys pikken hun fusieplannen, die wegens corona een tijd in de koelkast waren beland, weer op. Het fusiebedrijf zal zijn hoofdzetel hebben in België, en op termijn verdwijnt de merknaam Thalys.

Concreet zal er een nieuwe holding komen, die de entiteiten Eurostar en Thalys overkoepelt. Zij zal gevestigd zijn in Brussel. De Franse spoorwegmaatschappij SNCF zal een meerderheidsaandeel hebben (van 55,75 procent), terwijl de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS een aandeel zal hebben van 18,5 procent.

Binnen twee tot drie jaar zal "Eurostar" de enige merknaam worden van de volledige vloot van zowat vijftig hogesnelheidstreinen, schrijft Les Echos.

Thalys-woordvoerder Mattias Baertsoen bevestigt de informatie uit de Franse krant. Hij benadrukt dat het het vooralsnog nog altijd om een project gaat. Er moeten nog een aantal stappen tot een goed einde worden gebracht. Zo moet het project nog worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Dat zou begin 2022 gebeuren.

Green Speed

Het fusieproject van Eurostar en Thalys (met de naam "Green Speed") werd in september 2019 voor het eerst naar buiten gebracht. Toen was er sprake van de ambitie om tegen 2030 zowat 30 miljoen reizigers per jaar te vervoeren, tegen samengeteld 18,5 miljoen in 2018. Die ambitie blijft overeind, zegt SNCF in Les Echos, al zal het vermoedelijk twee of drie jaar langer duren om haar te vervullen.

Volgens topman Christophe Fanichet van de Franse spoorwegmaatschappij heeft COVID-19 de fusieplannen vertraagd, maar zijn ze op geen enkele moment in vraag gesteld.

'Green Speed is en blijft voor ons een groeiverhaal, een groeiproject om samen de ontwikkeling van het hogesnelheidsspoor in Europa te bevorderen', zegt Mattias Baertsoen nog. 'Samen zouden we geschiedenis schrijven door de eerste hogesnelheidsspoorwegmaatschappij te creëren die vijf landen (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, red.) en bijna 245 miljoen mensen met elkaar verbindt.'

De twee hst-operatoren samen stellen zowat 2.300 mensen tewerk. Voor corona boekten ze samengeteld meer dan 1,5 miljard euro omzet.

