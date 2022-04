Mercedes-Benz wil de CO2-emissies per personenwagen tegen het einde van het decennium met de helft terugdringen. Belangrijk daarvoor zijn het elektrificeren van auto's, verbeterde batterijtechniek en gerecycleerde materialen. Dat heeft de Duitse autobouwer maandag bekendgemaakt in Stuttgart.

'De doelstelling van het bedrijf is om, in vergelijking met 2020, de CO2-emissies per personenwagen over de volledige levenscyclus tegen het einde van dit decennium minstens te halveren', luidt het.

Topman Ola Källenius bevestigde maandag de reeds gekende focus van de autobouwer op elektrische wagens. Zo wil Mercedes-Benz tegen het midden van het decennium een aandeel tot 50 procent plug-inhybrideauto's en volledig elektrische wagens bereiken. Tegen het einde van het decennium wil Mercedes-Benz overal volledig elektrisch worden "waar de marktomstandigheden het toelaten".

Daarnaast moet tegen 2030 meer dan 70 procent van het energieverbruik in de productie gedekt worden door hernieuwbare energie. Daarvoor wordt ook zonne- en windenergie ingezet die op de eigen sites opgewekt wordt.

