Melexis verlaagt jaarprognoses

Melexis verwacht nu voor het hele jaar een omzetgroei rond 11 procent. Bij vorige prognoses werd nog uitgegaan van een omzetgroei van 13 à 14 procent. De prognoses voor de brutomarge (rond 45 procent) en bedrijfsmarge (rond 25 procent) blijven gelden.

Volgens CEO Françoise Chombar weerspiegelt de aangepaste omzetprognoses een verminderde visibiliteit op korte termijn en tekenen van aankomende voorraadcorrecties bij de Melexis-klanten reflecteert. Die correcties worden ingegeven door vooral de 'onzekere economische en geopolitieke situatie tengevolge wereldwijde handelsspanningen'. De resultaten voor het derde kwartaal van Melexis liggen in de lijn van de verwachtingen, aldus Chombar.

De omzet steeg met 15 procent tot 147,7 miljoen euro. Onder de streep werd 30,1 miljoen euro overgehouden, 7 procent meer dan een jaar eerder. Doordat steeds meer elektrische wagens rondrijden - waar meer sensoren voor nodig zijn - en computerondersteunend rijden toeneemt, is er veel vraag naar de producten van Melexis. 'De klanten van Melexis blijven optimistisch over de groeiopportuniteiten in hun markten', klinkt het bij het bedrijf.

Beleggers kunnen de bijgestelde omzetprognoes niet smaken. Bij opening ging het aandeel Melexis ruim procent lager. Omstreeks 11 ur blijft het verlies nog steeds aanzienlijk met - 9 procent tot 54,70 euro.