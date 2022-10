Melexis heeft in het derde kwartaal winst en omzet met zeker een derde zien toenemen. De producent van halfgeleiders trekt daarom opnieuw de prognoses voor het volledige boekjaar op, zo leert de kwartaalupdate woensdag.

De omzet ging op een jaar tijd 35 procent hoger tot 219,8 miljoen euro. De stijging is deels te danken aan de wisselkoers van de dollar en euro. De stijgende koers van de dollar zorgde an sich voor een positieve omzetimpact van 7 procent.

De nettowinst ging 33 procent hoger tot 48,8 miljoen euro. De bedrijfswinst (winst voor intresten en belastingen) steeg zelfs met 55 procent tot 61,5 miljoen euro. Omzet en bedrijfswinst kwamen boven de analistenverwachting uit, de nettowinst er vederlicht onder (1,21 euro nettowinst per aandeel tegenover 1,22 euro voorspeld bij Bloomberg).

Melexis verwacht voor het vierde kwartaal een omzet van 220 tot 225 miljoen euro, wat dan voor volledig 2022 29 tot 30 procent omzetgroei zou geven. De winstmarge wordt opgewaardeerd naar 27 procent.

'De omzet in het derde kwartaal van 2022 kwam uit aan de bovenkant van de verwachtingen, waardoor we de prognose voor het volledige jaar opnieuw hebben kunnen verhogen', zegt CEO Marc Biron in het persbericht. De groei is te danken aan de autosector, die veel trek blijft hebben in de chips. De vraag naar halfgeleiders is er nog steeds groter dan het aanbod.

De verkoop aan klanten in de automobielsector was goed voor 89 procent. Auto's worden steeds hoogtechnologischer, waardoor meer chips nodig zijn. Bovendien zijn voor elektrische wagens, waar steeds meer vraag naar is, een pak meer chips nodig.

Melexis trok eerder dit jaar al tweemaal de prognoses op. Bij de halfjaarcijfers was sprake van 28 tot 30 procent meer omzet en een winstmarge van 26 procent.

