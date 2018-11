Meerdere spontane stakingen bij bpost

De voorbije dagen waren er vooral stakingsposten in Wallonië, maar die acties breiden nu dus uit. Aan de sorteercentra in Brussel en in Gent werden stakingsposten opgericht, waardoor de gesorteerde post er niet kon vertrekken, zo bevestigt een woordvoerster van bpost vrijdagochtend.

In het sorteercentrum van Antwerpen was er volgens de woordvoerster een korte werkonderbreking, maar dat centrum werd niet geblokkeerd. Dat betekent dat de post voor Antwerpen en Limburg er zoals normaal is kunnen vertrekken. Over mogelijke andere, lokale acties is er nog geen duidelijkheid.

ACOD-vakbondsman Nyns zegt begrip te hebben voor de acties. 'De mensen laten hun stem horen, nadat de directie van bpost jarenlang heeft nagelaten naar hen te luisteren', klinkt het. De vakbonden spraken donderdag af dat de gecoördineerde stakingsactie, waarbij er eerder meerdere dagen werd gestaakt, opgeschort blijft. Ze lieten wel weten dat ze de spontane acties zouden blijven erkennen.

De directie van bpost had opgeroepen de lokale acties stop te zetten, na de afspraak om volgende week verder te onderhandelen met de vakbonden. 'Ik herhaal dat we vastberaden zijn om nu tot een finaal akkoord te komen, een akkoord met respect voor het welzijn van alle medewerkers en dat ruimte geeft om bpost aan te passen aan de verwachtingen van de klant', stelde bpost-topman Koen Van Gerven.