Het aantal werknemers die in januari en februari van dit jaar een fietsvergoeding ontvingen, lag zowat 20 procent hoger dan in dezelfde maanden van 2021.

Dat schrijft De Zondag op basis van cijfers van HR-dienstverlener SD Worx. Verwacht wordt dat de gestegen brandstofprijzen ook de komende maanden meer mensen uit de auto en op de fiets zullen krijgen.

In januari 2022 ging 8,43 procent van de werknemers met de fiets naar het werk, in januari 2021 was dat 6,41 procent. In februari ging het om 8,04 procent van de werknemers, waar dat in februari van 2021 6,84 procent was.

'Het bedrag dat een werknemer maximaal per getrapte kilometer mag krijgen om vrij van RSZ-bijdragen en belastingen te zijn, bedroeg in 2021 0,24 euro, vanaf dit jaar is dat 0,25 euro', zegt Veerle Michiels, juridisch adviseur bij SD Worx. 'Het toekennen van de fietsvergoeding is geen wettelijke verplichting, waardoor het werkelijke aantal fietsende pendelaars wellicht nog een stuk hoger ligt.'

Over het volledige jaar 2021 steeg het aandeel werknemers met een fietsvergoeding naar 15,73 procent, tegenover 14,96 procent het jaar voordien. Oost-Vlaanderen is koploper (19,19 procent), gevolgd door Antwerpen (17,49 procent), West-Vlaanderen (15,14 procent), Limburg (12,72 procent), Vlaams-Brabant (7,75 procent) en Brussel (5,54 procent). Een lockdown en telewerk zorgden er wel voor dat het totale aantal gefietste kilometers met een vijfde daalde in 2021. De gemiddelde fietspendelaar kreeg in 2021 72 euro fietsvergoeding, waar dat in 2020 92,16 euro was.

