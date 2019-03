'Meer vrouwen aan de vergadertafel'

Marc Benioff, CEO van de Amerikaanse softwarereus Salesforce, weigert nog in vergaderingen met zijn directeurs te zitten als er enkel mannen aanwezig zijn. Zijn topmedewerkers moeten dan maar een vrouw in hun afdelingen optrommelen.

Benioff zijn veto tegen een gebrek aan vrouwen rond de vergadertafel is een gerechtvaardigd duwtje in de rug. Het is voldoende aangetoond dat competente vrouwen om allerlei redenen sneller blijven steken in de hiërarchie dan mannen. De vrouwelijke collega's aan de vergadertafel zijn dan misschien lager in rang op de vergaderingen met Benioff, maar ze krijgen de kans om zich op te laten merken, mee te beslissen op een hoger niveau en een breder netwerk uit te bouwen.

Bovendien is het ook een opportunistische zet van Benioff. Talloze studies tonen aan dat wie meer vrouwen in het topmanagement en de raad van bestuur heeft, vaak succesvoller is dan mindere diverse bedrijven. Een van de verklaringen is dat meer diverse groepen doorgaans betere beslissingen nemen. Wie de bedrijfsstrategie enkel door mannen laat uitstippelen, neemt een groot zakelijk risico.

Het is perfect te begrijpen dat CEO's liever niet de indruk geven dat ze niet alleen op verdienste en capaciteiten selecteren. Maar geen enkel bedrijf is nu een perfecte meritocratie. Vrouwen hebben professioneel te maken met een glazen plafond én een plakkerige vloer, waardoor ze niet de kansenen de erkenning krijgen die ze verdienen. Briljante vrouwen zijn massaal uit de geschiedenis geschreven. In belangrijke verwezenlijkingen van de twintigste eeuw speelden vrouwen een cruciale rol, van de relativiteitstheorie tot de ontdekking van het DNA en de ontwikkeling van het internet. Het is te gek voor woorden dat een bedrijf een heel groot deel van zijn talent negeert. Er is talent genoeg, men moet het gewoon willen zien.