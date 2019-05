Er is nog meer verwarring ontstaan rond het Qatarese gasproject in Vilvoorde en Langerlo bij Genk.

Het gasbedrijf Qatargas ontkent op zijn website dat het bedrijf zelf, of één van haar entiteiten, betrokken is bij het project. De Belgische ingenieur Marc Segers, die enkele weken geleden met de plannen naar buiten kwam, houdt vol dat de Qatarezen het project mee financieren. Wel zou hij niet rechtstreeks in contact zijn met de financiers uit de Golfstaat.

Die financiers zouden 2,5 miljard investeren in de bouw van telkens twee gascentrales in Vilvoorde en Langerlo. Dat zou gebeuren via de Luxemburgse vermogensbeheerder BTK, die wordt geleid door Segers en drie anderen. Via BTK zou de vennootschap Electricity & Gas Luxemburg de nodige fondsen verkrijgen om de centrales te bouwen. Ook zouden de Qatari gas kunnen leveren tegen aantrekkelijke voorwaarden, omdat de Golfstaat zijn gasproductie fors zou willen optrekken.

In Doha is echter een ander geluid te horen. Qatargas noemt de beweringen 'ongegrond', 'fout en misleidend'. Het bericht voedt de scepsis over het project. Dat project werd welwillend onthaald, niet het minst door politici. De vier gascentrales zouden immers het gat in de energiebevoorrading kunnen opvullen dat door de kernuitstap zou worden geslagen.

Zonder nieuwe centrales, van EG Luxemburg of een andere partij, lijkt de kans groot dat de volgende federale regering met hangende pootjes aan uitbater Engie zal moeten vragen onder welke voorwaarden het twee of drie kerncentrales langer wil openhouden.

In de sector werden evenwel veel vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van het project, zowel rond de timing (de centrales zouden operationeel zijn in 2022) en de milieuvriendelijkheid van de centrales als rond de financiële risico's. Het rijke Qaterese emiraat leek daarvoor echter een waarborg. Ook de banden met de Duitse gasturbineproducent Siemens verhoogden de geloofwaardigheid.

Toch wijzen sceptici erop dat er nog steeds niet gestart is met de administratieve vergunningsprocedures. Op de website van het Departement Omgeving is in elk geval nog geen enkele aanvraag te bespeuren voor een energieproject in Vilvoorde of Genk.