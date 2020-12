De nieuwe lockdown in november heeft de telewerkcijfers opnieuw wat doen stijgen, zo berekende HR-dienstverlener Attentia. Maar tegenover april wordt er wel minder aan telewerk gedaan. Sinds 2 november heeft de regering telewerk nochtans opnieuw verplicht voor mensen die van thuis kunnen werken.

Het aandeel van de gepresteerde telewerkuren bij bedienden steeg in november tot bijna een derde (32,5 procent). In oktober was dat nog 27,5 procent. In april, tijdens de eerste lockdown, was er sprake van een piek van 41 procent.

Ook de tijdelijke werkloosheid is in november weer wat toegenomen. Volgens Attentia mogelijk omdat de voorwaarden om op deze regeling beroep te doen, opnieuw werden versoepeld. Hier gaat het om 6,03 procent va de presteerbare uren bij bedienden.

Ook bij arbeiders, die doorgaans niet aan telewerk kunnen doen, is er een lichte toename van de tijdelijke werkloosheid. Per sector kunnen de verschillen wel meer uitgesproken zijn.

Attentia verwacht dat de cijfers in december in dezelfde lijn zullen liggen.

De HR-dienstverlener merkt op dat bedrijven beter voorbereid waren op de tweede lockdown. 'Enerzijds hebben organisaties waar mogelijk telewerk omarmd, en anderzijds zijn nu ook de faciliteiten op de werkvloer aanwezig om mensen op een veilige manier te laten werken', klink het. Attentia roept werkgevers wel op ook aandacht te hebben voor het psychosociale welzijn van werknemers.

