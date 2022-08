Luchthaven Brussels South Charleroi Airport (BSCA) heeft in de maand juli 865.129 passagiers ontvangen. Dat zijn er 7 procent meer dan in 2019, toen er van het coronavirus nog geen sprake was. De afgelopen twee jaar had de coronapandemie een zware impact op het luchtvaartverkeer, in 2021 telde BSCA in juli slechts 558.328 passagiers.

De toename van het aantalo passagiers op de luchthaven van Charleroi kwam er bovendien ondanks de staking bij Ryanair in het weekend van 23 en 24 juli, merkt de luchthavenuitbater op.

Ryanair liet in de maand juli een groei zien van 12 procent in vergelijking met 2019, bij Air Corsica werd zelfs een stijging met 48 procent opgetekend.

Er waren in juli meer vluchten op Charleroi: gemiddeld 164 vertrekkende en aankomende vluchten per dag tegenover 152 in 2019. Ook de bezettingsgraad doet het goed: met een gemiddelde van 181 passagiers per vlucht in juli 2022 tegenover 182 in juli 2019, is het niveau van voor de crisis bijna hersteld, aldus BSCA.

De vijf populairste bestemmingen waren Milaan, Alicante, Marseille, Boedapest en Boekarest.

De toename van het aantalo passagiers op de luchthaven van Charleroi kwam er bovendien ondanks de staking bij Ryanair in het weekend van 23 en 24 juli, merkt de luchthavenuitbater op. Ryanair liet in de maand juli een groei zien van 12 procent in vergelijking met 2019, bij Air Corsica werd zelfs een stijging met 48 procent opgetekend. Er waren in juli meer vluchten op Charleroi: gemiddeld 164 vertrekkende en aankomende vluchten per dag tegenover 152 in 2019. Ook de bezettingsgraad doet het goed: met een gemiddelde van 181 passagiers per vlucht in juli 2022 tegenover 182 in juli 2019, is het niveau van voor de crisis bijna hersteld, aldus BSCA. De vijf populairste bestemmingen waren Milaan, Alicante, Marseille, Boedapest en Boekarest.