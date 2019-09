Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens

Nederlandse luchthavens blijven meer passagiers verwelkomen. In het tweede kwartaal dit jaar steeg het aantal reizigers dat van en naar de vijf nationale luchthavens vloog tot 21,8 miljoen. Dat is 2,7 procent meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland.