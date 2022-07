Er zijn in de Verenigde Staten meer jobs bijgekomen in juni dan was verwacht. Dat blijkt uit gegevens van het Amerikaanse ministerie van Werk.

Er kwamen in juni 372.000 jobs bij, terwijl analisten gepolst door Reuters er maar 268.000 hadden verwacht. Onder meer in de dienstensector, de horeca en de gezondheidszorg was er vooruitgang wat jobcreatie betreft .

De cijfers voor mei werden iets naar beneden bijgesteld. Dat betekent dat er in mei 384.000 banen bijkwamen in plaats van de eerder gerapporteerde 390.000.

De privésector heeft in juni alle banen die verloren zijn gegaan tijdens de covid-19-pandemie goedgemaakt en telt nu 140.000 banen meer dan in februari 2020. Bij de overheid evenwel gaapt nog een gat van 664.000 banen. De werkgelegenheid in de VS ligt in juni daardoor nog 524.000 banen onder het niveau van februari 2020.

De werkloosheidsgraad in de VS blijft stabiel op 3,6 procent. Volgens de officiële cijfers zitten er in de grootste economie ter wereld nu 5,9 miljoen mensen zonder job.

