Het aandeel geëlektrificeerde auto's die Volvo verkoopt, is de eerste 10 maanden van dit jaar boven een kwart uitgestegen. Dat blijkt uit cijfers die de Zweeds-Chinese autobouwer donderdag heeft gepubliceerd.

Het gaat voornamelijk om hybride Volvo's van het type XC40. De volledige elektrische Volvo's - die in de fabriek van Gent worden gebouwd - zijn goed voor 3,1 procent van de totale verkoop.

Volvo zag zijn totale verkoop dit jaar met 12 procent opveren maar het tekort aan semiconductoren blijft de productie - en verkoop - parten spelen. Het bedrijf - dat op termijn een volledig elektrisch automerk wil worden - ziet wel een duidelijke stijging in de vraag naar elektrische modellen.

Het aandeel van volledig elektrische en hybride volvo's, de zogenaamde Recharge modellen, komt op 25,5 procent van alle verkochte voertuigen. In oktober is dat aandeel zelfs verder gestegen tot 31,5 procent van de totale verkoop.

Het bedrijf heeft de ambitie geformuleerd om het aandeel volledig elektrisch aangestuurde voertuigen tegen 2025 te verhogen tot de helft, de andere helft moet door een hybride motor aangedreven worden.

