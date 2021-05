Coronavaccinproducent BioNTech heeft in het eerste kwartaal van 2021 een winst van 1,1 miljard euro geboekt. Dat meldt het Duitse bedrijf maandag. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2020 (366,9 miljoen) gaat het om een verdrievoudiging van de nettowinst. In het eerste kwartaal van 2020 moest BioNTech nog een nettoverlies van 53 miljoen slikken, voornamelijk door hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten.

De omzet van het biotechnologiebedrijf bedroeg in de eerste drie maanden van het jaar 2,05 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar, ging het nog om 27,7 miljoen euro. De sterke stijging is vooral te danken aan de grote hoeveelheden vaccins van Pfizer en BioNTech die wereldwijd besteld worden, aldus het bedrijf.

'BioNTech blijft wereldwijd leveringen van ons COVID-19-vaccin uitvoeren, naar meer dan 90 landen. Door onze continue innovatie, breiden we de toegang uit naar nieuwe populaties en geografische regio's, en bieden we het hoofd aan varianten die opduiken', aldus topman Ugur Sahin. Tot 6 mei werden er wereldwijd al meer dan 450 miljoen dosissen van het vaccin geleverd.

Het bedrijf uit Mainz zegt in zijn persbericht ook dat er geen bewijzen zijn dat het huidige Pfizer/BioNTech-vaccin aangepast moet worden in de strijd tegen de belangrijkste geïdentificeerde varianten.

De omzet van het biotechnologiebedrijf bedroeg in de eerste drie maanden van het jaar 2,05 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar, ging het nog om 27,7 miljoen euro. De sterke stijging is vooral te danken aan de grote hoeveelheden vaccins van Pfizer en BioNTech die wereldwijd besteld worden, aldus het bedrijf. 'BioNTech blijft wereldwijd leveringen van ons COVID-19-vaccin uitvoeren, naar meer dan 90 landen. Door onze continue innovatie, breiden we de toegang uit naar nieuwe populaties en geografische regio's, en bieden we het hoofd aan varianten die opduiken', aldus topman Ugur Sahin. Tot 6 mei werden er wereldwijd al meer dan 450 miljoen dosissen van het vaccin geleverd. Het bedrijf uit Mainz zegt in zijn persbericht ook dat er geen bewijzen zijn dat het huidige Pfizer/BioNTech-vaccin aangepast moet worden in de strijd tegen de belangrijkste geïdentificeerde varianten.