In 2021 zijn 40.598 vacatures bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB geannuleerd, omdat ze niet ingevuld raakten. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar daarvoor.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg bij minister van Werk Jo Brouns (CD&V), schrijft De Zondag.

De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt is ongezien, meent Bothuyne. 'Drie op de vier Vlaamse bedrijven ervaart problemen om mensen te vinden voor openstaande jobs, wat een rem zet op de economische groei. Het resulteert ook in steeds meer geannuleerde vacatures bij de VDAB. Vorig jaar overschreden we voor het eerst de kaap van 40.000 geschrapte vacatures', aldus Bothuyne in De Zondag.

Vacatures kunnen geannuleerd worden bij weggevallen bestellingen en interne verschuivingen, maar ook bij een gebrek aan geschikte kandidaten. Het gaat onder meer om leerkrachten, schoonmakers, bouwvakkers, verkopers, horecamedewerkers en verpleegkundigen. 'Dat leidt tot wachtlijsten in de zorg, klassen zonder leraar, gesloten horecazaken en wegtrekkende industriële bedrijven', zegt Bothuyne. 'We moeten deze trend proberen te keren. Meer en betere opleidingen in de knelpuntberoepen zijn dan ook een prioritaire opdracht voor de VDAB'.

