In het tweede kwartaal stonden 213.822 vacatures open bij Belgische bedrijven: een absoluut record. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch bureau voor statistiek Statbel.

Het gaat om meer dan 184.000 vacatures voor een vaste job en bijna 30.000 interimjobs. Dat zijn er in totaal bijna 8.000 meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

De meeste van die jobs zijn beschikbaar in Vlaanderen (67 procent), gevolgd door Wallonië (20 procent) en Brussel (13 procent). De meeste van die vacatures zijn beschikbaar in de non-profit (50.000), wetenschappen en diensten (38.000), de industrie (31.000), de handel (27.000) en de bouw (16.000).

Het gaat om meer dan 184.000 vacatures voor een vaste job en bijna 30.000 interimjobs. Dat zijn er in totaal bijna 8.000 meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar.De meeste van die jobs zijn beschikbaar in Vlaanderen (67 procent), gevolgd door Wallonië (20 procent) en Brussel (13 procent). De meeste van die vacatures zijn beschikbaar in de non-profit (50.000), wetenschappen en diensten (38.000), de industrie (31.000), de handel (27.000) en de bouw (16.000).