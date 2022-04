Op Bol.com en de Belgische website van MediaMarkt zijn geen drones meer te bestellen van het populaire merk DJI. De ban komt er na eerdere berichten dat het Russische leger de drones zou inzetten in de oorlog in Oekraïne.

DJI maakt zowel professionele drones als compacte en goedkope drones met camera voor particulieren. Het meest recente model van de DJI Mini-drone kost slechts 551 euro en valt wegens het lage gewicht niet onder de strenge Europese dronewetgeving. Iedereen mag ze dus aanschaffen en besturen.

Toch hebben de toestellen een indrukwekkend bereik tot 10 kilometer en een batterij-autonomie van een half uur. Ze filmen stabiele beelden in 4K-kwaliteit.

Op de Nederlandse nieuwswebsite Nu.nl bevestigde MediaMarkt vorige week dat de verkoop van de DJI-drones op de Nederlandse webiste per direct werd gestopt: 'We willen op geen enkele manier het risico lopen dat we eventueel zouden bijdragen aan oorlogsvoering', liet de woordvoerder optekenen.

Ook in België blijkt de drone niet meer te bestellen, blijkt uit een check van onze redactie. Via Bol.com zijn ze ook niet meer aan te kopen. Aan persagentschap Reuters zei MediaMarkt eind maart dat het 'uit verschillende bronnen steeds meer informatie heeft gekregen dat het Russische leger producten en gegevens van de Chinese droneleverancier DJI gebruikt voor militaire doeleinden.'

Op Reuters doet DJI die berichten af als 'volkomen vals.' Hoewel het bedrijf online beelden heeft gezien die minstens de indruk wekken dat het Russische leger de drones inzet, zegt de woordvoerder dit niet te kunnen bevestigen 'en dat DJI geen controle heeft over het gebruik van zijn drones.'

